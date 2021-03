Dopo la vittoria di domenica contro il Bologna era arrivato il momento per i giocatori del Napoli di riprendere un po' di fiato, avendo giocato ogni tre giorni dal 3 gennaio. Finalmente adesso Gattuso avrà a disposizione sei giorni per preparare la partita di domenica contro il Milan a San Siro.



Ieri la squadra non si è allenata a Castel Volturno, con Gattuso che ha dato disposizioni di riposo. Solo in due hanno deciso di non fermarsi e di allenarsi ugualmente per arrivare al top della forma in vista dei prossimi impegni. Si tratta di Manolas ed Elmas. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.