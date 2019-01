Secondo il Corriere dello Sport, ieri nuovo passo di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per strappare Barella al Cagliari: "Dopo le chiacchierate tra presidenti, ieri è andato in scena un nuovo contatto tra il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, e il collega del Cagliari, Marcello Carli. Vecchi amici, loro, mentre un po’ rinnovato è il senso della proposta per il giovane gioiello: sì, perché il club di De Laurentiis vorrebbe anticipare il suo eventuale arrivo. Lo vorrebbe subito, a gennaio: tra qualche giorno e non in estate. Già: un sogno di mezza estate da trasformare in stella di Natale (o giù di lì). A queste, invitanti condizioni: l’offerta è di 20 milioni di euro più i cartellini di Ounas e Rog. Un pacchetto unico dal valore complessivo di oltre 40 milioni: se non è un pressing asfissiante, questo, è quantomeno un’azione incessante".