La gara d'andata al San Paolo si è conclusa sul risultato di 1-1. Il Barcellona affronterà il Napoli al Camp Nou con un vantaggio, seppur minimo. Questa per gli spagnoli rappresenta l'ultima spiaggia, Setién non può fallire anche in Europa ed è pronto un nuovo modulo per i suoi.



Secondo Mundo Deportivo, infatti, l'ex allenatore del Real Betis è pronto a passare al 3-5-2, adattando come primo di difesa Semedo, Piqué centrale e Lenglet mancino. Gli esterni di centrocampo saranno Sergi Roberto e Jordi Alba, completati da Rakitic, de Jong e Puig. Coppia d'attacco formata da Messi e Suarez, con Griezmann che sarà il grande escluso.