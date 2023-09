Dalla Spagna arriva un'indiscrezione secondo la quale il Barcellona starebbe preparado un piano per provare a prendere Kvaratskhelia nell'estate 2024. Lo riporta El Nacional, secondo il quale l'idea del club sarebbe quella di puntare sull'attaccante del Napoli per sostituire Joao Felix che tornerà all'Atletico Madrid per fine prestito (difficilmente verrà riscattato).