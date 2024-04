Napoli, il Barcellona su Kvaratskhelia: De Laurentiis prepara la clausola 'monstre'

30 minuti fa



È stato il miglior giocatore della scorsa Serie A Khvicha Kvaratskhelia. Quest'anno non ha trascinato il Napoli verso obiettivi importanti ma resta pur sempre buono il suo rendimento. E l'intenzione per la nuova stagione sarà quella di ripartire proprio da lui, considerando la probabile cessione di Victor Osimhen. Così De Laurentiis pensa a blindarlo, a dargli un po' di merito per quanto fatto e considerando un ingaggio sicuramente non da top che sarà inevitabilmente modificato quanto prima.



BARÇA E CLAUSOLA - Le prestazioni di Kvaratskhelia hanno convinto il Barcellona a farsi avanti però De Laurentiis è stato chiaro: non ha alcuna intenzione di cedere il georgiano e l'ha fatto sapere anche al suo procuratore, Mamuka Jugeli. Vuole rinnovargli il contratto a fine campionato e prepara una super clausola, tra i 130 e i 150 milioni di euro. Una cifra che farebbe inevitabilmente fare dietrofront al club blaugrana. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.