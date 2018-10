C'è chi è pronto a giurare che Kalidou Koulibaly sia attualmente il difensore centrale più forte al mondo e in effetti per rendimento e statistiche se non è il migliore in assoluto almeno può essere annoverato fra i top 10 globali. I migliori però hanno anche un grandissimo mercato e società pronte a contenderseli a suon di milioni, per questo, almeno per ora, il centrale del Napoli ancora non era stato considerato fra i top assoluti.



SCOUT AL LAVORO - Abbiamo usato il passato perchè dopo i primi abboccamenti pre-rinnovo con club inglesi fra cui il Chelsea dell'ex allenatore Maurizio Sarri ora Koulibaly è entrato nel mirino di diversi club internazionali pronti a contenderselo. Uno su tutti? Il Barcellona che come riportato da Mundo Deportivo ha osservato con il direttore sportivo Ariedo Braida la sfida vinta contro il Liverpool in cui il centrale senegalese è stato uno dei migliori in campo.



QUANTO COSTA? - Per il Napoli, ovviamente, Koulibaly è incedibile se non davanti a offerte clamorose. Il rinnovo di contratto è stato firmato soltanto lo scorso 1 settembre fino al 30 giungo 2023 e in esso è presente anche una clausola rescissoria da 200 milioni attivabile soltanto dal 2020. Una posizione di dominanza assoluta sul mercato che De Laurentiis ha voluto tenere giustamente per sè. Chi vorrà Koulibaly dovrà sedersi attorno a un tavolo e trattare. E no, non basteranno i 65 milioni di euro che il club catalano è pronto a proporre.