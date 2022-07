Lewandowski e il Bayern Monaco sono sempre più lontani. Così il club bavarese dovrà andare a caccia di un nuovo centravanti. Piace Osimhen, che il Napoli valuta non meno di 100-110 milioni di euro: al di sotto di quella cifra impossibile trattare.



Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Bayern Monaco avrebbe stanziato 120 milioni per assicurarsi l'erede del polacco. Qualche settimana fa è stata fatta una telefonata esplorativa a Napoli da Monaco di Baviera proprio per Victor Osimhen. De Laurentiis non farà sconti, ci vogliono 110 milioni per aprire un dialogo sul nigeriano.