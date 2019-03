Il Bayern Monaco dopo la preliminare uscita agli ottavi di Champions League è pronta a rivoluzionare la rosa in vista del prossimo anno a partire dalla difesa, infatti secondo il Mattino, i Bavaresi hanno pronta un'offerta da 110 milioni per Koulibaly che probabilmente non basteranno, anche perché il centrale senegalese al momento non è intenzionato a lasciare Napoli.