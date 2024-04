Napoli, il blitz di De Laurentiis: nessuno è intoccabile. 130 milioni per Osimhen

La pesante sconfitta casalinga contro la formazione di Gasperini ha fatto precipitare il Napoli a -12 dal quarto posto e a -7 dal quinto che, in base al comportamento delle nostre rappresentanti in Europa e Conference League, potrebbe riservare all’Italia un extra-slot per la prossima Champions League. Ma questo non significa che per il presidente azzurro non ci sia da lottare in questi due ultimi mesi a disposizione, nei quali il titolo di campioni d’Italia dello scorso anno va onorato fino in fondo. Provando a fare tutto il possibile, finché l’aritmetica lo consentirà, per tenere viva la speranza di partecipare alla massima competizione europea e per- E così ieri, dopo settimane nelle quali molteplici impegni di lavoro lo hanno tenuto lontano dalla squadra, nel quartiere generale del Napoli si è rivisto il patron, chee provando a carpire gli umori di un gruppo che quest’anno è stato tale in pochissime occasioni.A livello dirigenziale, con l’imminente firma di Fabrizio Manna, che lascerà la Juventus per subentrare a Mauro Meluso e prendere le redini della direzione sportiva del Napoli, ma ovviamente anche tecnico. A partire dalla, che quasi certamente non sarà Calzona, chiamato per traghettare Di Lorenzo e compagni fino a giugno per poi calarsi nella preparazione dell’Europeo con la Slovacchia. Per luglio, in scadenza di contratto con la Fiorentina e che già nelle scorse settimane ha comunicato al suo club il desiderio di accettare una nuova sfida. Il nome di Antonio Conte, sogno proibito non soltanto del Napoli e del suo presidente - che ha provato a più riprese a convincerlo già nelle settimane della crisi con Rudi Garcia e che ha fatto pure recentemente un nuovo tentativo - resta sullo sfondo, ma ad oggi gli elementi e le informazioni in possesso di Calciomercato.com portano a pensare che sarà Italiano l’uomo chiamato a guidareche non saranno riscattati per i complessivi 35 milioni di euro pattuiti rispettivamente con Bournemouth e Wolverhampton. Ai saluti anche Diego Demme, in scadenza di contratto a giugno, ein favore di Juan Jesus. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, dai 6 milioni di euro in su il Napoli registra una plusvalenza e quello è il parametro di riferimento per eventuali pretendenti.- Poi c’è. Tolto Kvicha Kvaratskhelia, che a fine stagione incontrerà De Laurentiis per definire il prolungamento del contratto fino a giugno 2027,e il gradimento corrisposto del centrocampista slovacco, mentreper giocare con maggiore continuità e pure Jesper Lindstrom - pagato 30 milioni di euro e utilizzato solo per 331 minuti in Serie A - è un grande punto interrogativo.- Ma, dal quale il Napoli confida di ricavare una cifra non troppo lontana dai 130 milioni di euro della clausola rescissoria prevista nel contratto rinnovato lo scorso autunno. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti provenienti dalla Francia,L’attaccante nigeriano, protagonista di una stagione molto al di sotto di quella della conquista dello scudetto da capocannoniere del campionato, rimane pur sempre uno dei profili più apprezzati nel suo ruolo dai top club europei e nello specifico il club parigino vuole regalarsi un colpo a sensazione per colmare il vuoto che verrà lasciato da Mbappé. De Laurentiis lo sa e,di euro per la cessione più importante nella storia del Napoli.