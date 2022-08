Giovanni Simeone è un obiettivo concreto del Napoli ormai da qualche settimana. La trattativa non si è ancora sbloccata e sembrava potesse addirittura saltare con il Borussia Dortmund che era finito sulle sue tracce per sostituire Haller.



Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport la concorrenza dei tedeschi sarebbe durata il tempo di un sondaggio. Dopo aver avuto la certezza che Simeone è un promesso sposo del Napoli, il Dortmund ha virato sull'olandese Modeste. Non è però ancora chiusa per il passaggio del Cholito in azzurro, che arriverà quando il Monza farà il passo decisivo per l'acquisto di Petagna.