Dopo il ko con l'Empoli, è scattato l'allarme in casa Napoli. Rudi Garcia potrebbe pagare i suoi risultati altalenanti con un esonero ma, qualora accadesse, l'inizio del nuovo allenatore sarebbe tutt'altro che in discesa. Nelle prossime 5 uscite infatti gli azzurri affronteranno Real Madrid e Sporting Braga, per ottenere la qualificazione agli ottavi in Champions League e, in Serie A, Atalanta, Inter e Juve.