per il quale l’allenatore degli azzurri,, a partire proprio dai tifosi partenopei. Stiamo parlando di Dries, attaccante eche per grande parte di questa stagione è stato relegato in panchina dal tecnico toscano, che gli ha consentito di scendere in campo solo per qualche scorcio di partita e qualche volta è stato addirittura costretto a guardarle tutte dalla panchina.L’attaccante belga, nonostante l’età non più giovanissima, ha sempre dimostrato di poter contare su di lui, e anche questa stagione aveva mostrato la sua qualità nel periodo di difficoltà in cui si è trovato il NapoliIn quel periodo si è reso protagonista di ottime prestazioni e di gol importanti che hanno portato al Napoli punti importanti. Con il rientro, però, del nigeriano Osimhen, pian pianoL’allenatore ha spiegato, poi, che si trattasse di un motivo di equilibrio tattico della squadra, spiegazione che non ha mai convinto appieno gli addetti ai lavori e la tifoseria. Dopo i brutti risultati nelle gare contro Fiorentina e Roma, i tifosi partenopei hanno chiesto nuovamente a gran voce la titolarità del calciatore. Questa volta, però, sono stati accontentati ed i risultati sono tornati ad arrivare, con due vittorie consecutive contro Sassuolo e Torino, gare in cui il belga si è reso protagonista con due gol nella prima e un rigore guadagnato nella seconda.In 28 presenze, di cui solamente 15 da titolare, Mertens ha realizzato ben 11 reti in Serie A, che salgono addirittura a 13 contando anche Europa League e Coppa Italia, fino a questo momento, dimostrando di sentire ancora la porta come pochi attaccanti del campionato italiano ed è stato autore anche di un assist. Questi numeri dimostrano come l’attaccante può ancora dare molto al Napoli ed al calcio in generale, motivo per il quale i tifosi, ma anche la società azzurra, sono alla ricerca di un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo giugno. La trattativa è ancora nel vivo, ma sembrerebbero esserci spiragli positivi per l’esito finale, che potrebbe rendere il calciatore ancora di più leggenda del club, più di quanto già non lo sia.– Come detto precedentemente, il poco utilizzo din, era stato giustificato da Luciano Spalletti con una mancanza di equilibrio tattico all’interno della squadra. I due, però, insieme vantano la media di un gol ogni 39,5 minuti, ben 10 in 395 minuti giocati insieme, smentendo così la teoria del tecnico toscano e confermando le voci dei tifosi. Il cambio tattico, però, è arrivato probabilmente troppo tardi, con la squadra azzurra ormai fuori dalla lotta Scudetto e chi lo sa se questa soluzione, adottata qualche partita prima, avrebbe potuto mantenere ancora vivi i sogni del Napoli, a cui manca uno scudetto da ben 32 anni. Uno Scudetto che gli azzurri avrebbero potuto vincere, come affermato proprio dal belga dopo il match contro il Sassuolo, quando ha dichiarato di essere la squadra più forte del campionato. Di certo, lui non si arrenderà e proverà a regalare questo sogno ai tifosi il prossimo anno (nella speranza di un rinnovo di contratto che diventi ufficiale).