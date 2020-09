Il Chievo del tecnico Aglietti sta cercando un elemento di fantasia e qualità per il proprio centrocampo che sia utile però anche in fase offensiva. Il profilo giusto, secondo l’Arena, potrebbe essere quello del fantasista classe ’93 Amato Ciciretti del Napoli. L’eccentrico ex Benevento viene da una stagione vissuta fra alti e bassi a Empoli dove ha totalizzato 18 presenze 4 gol e 1 assist.



In veneto potrebbe avere ancora più spazio per mostrare il suo talento come ben fatto qualche stagione fa in campania con Roberto De Zerbi. Il principale ostacolo dell’affare è legato allo stipendio del giocatore, 600mila euro, che però potrebbe essere spartito tra le due società.