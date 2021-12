Lo scorso 21 dicembre Victor Osimhen si fermava durante Inter-Napoli in seguito a un duro scontro di gioco con Skriniar, essendo poi operato due giorni dopo con una prognosi di 3 mesi. Il recupero del giocatore ha avuto una rapida accelerazione e lo stesso Osimhen si è detto pronto per giocare, anche se si attende la prossima visita e la nuova tac, il prossimo venerdì 30 dicembre sotto l'occhio attento dei dottori Canonico e Tartaro, rispettivamente medico sociale SSC Napoli e chirurgo che ha operato. Il secondo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:



"Per la formazione del callo osseo, secondo i protocolli mondiali, servono dai sessanta ai novanta giorni. A meno di un miracolo biologico. Se non farà la Tac non potremo sciogliere la prognosi. Le fratture ridotte devono consolidarsi: ripeto, per la formazione del callo osseo bisogna attendere due o tre mesi a meno di un miracolo biologico natalizio: ma la biologia non è tifosa".