Come svela il Corriere dello Sport: "Lille e Napoli non si sono mai persi di vista, hanno conservato ottimi rapporti e ricordano, tanto l’una quanto l’altra, che De Laurentiis, Giuntoli o forse entrambi in quei giorni chiesero anche altro: Domagoj Bradaric (20 anni l’altro giorno), è un “fluidificante” di gamba e di fisico, ha forza ma anche prospettiva e l’età giusta per essere considerato un giovanotto di prospettive. Il Napoli ha fretta, ritiene che il ciclo di Ghoulam si sia concluso, che sia indispensabile intervenire per avere un mancino naturale e Bradaric è di nuovo un’idea. La riunione di mercoledì scorso a Roma, presente Micheli, il responsabile degli osservatori, è servita pure a questo"