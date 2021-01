La questione Milik in casa Napoli continua ad essere complicata. Il polacco non ha rinnovato il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Intanto lo stesso giocatore oggi ha bisogno di trovare una nuova sistemazione già nei prossimi 20 giorni, altrimenti resterà in azzurro, fuori rosa da separato in casa, rinunciando così ai prossimi Europei con la sua Polonia.



Nel frattempo - da come si legge sul Corriere dello Sport - il Napoli ha citato in giudizio Milik per danno di immagine chiedendogli un milione di euro come risarcimento.