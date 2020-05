Il Mattino spiega: "Ai circa 50mila tifosi che hanno acquistato il tagliando per Napoli-Inter di Coppa Italia e ai poco più di 12mila abbonati preme sapere le modalità con cui verranno rimborsati. Anche sotto questo aspetto, De Laurentiis attende ma anche in questo caso i contorni entro cui si muoverà sono definiti dagli interventi del governo. Dunque, anche se non è stata presa una decisione, il Napoli procederà a emettere dei voucher per coloro che sono in possesso del biglietto della semifinale di Coppa Italia. Sono quasi 50mila i tagliandi venduti, anche se l'incasso è inferiore ai 700mila euro. Ma il club preferisce, sotto le linee guida del governo Conte, distribuire un voucher da poter sfruttare per la prossima stagione, quando - si spera - i campionati torneranno a disputarsi con le porte aperte. E lo stesso discorso vale per gli abbonati: in questo caso, Alessandro Formisano, l'head of operation, attende che venga formalmente stabilito che il campionato riparta senza pubblico. Magari dopo l'incontro di oggi tra Lega Calcio e il ministro Spadafora, sarà possibile iniziare a muoversi. E Formisano ha una serie di prospettive davanti a sé. Di sicuro, impensabile che il club proceda a un rimborso cash. In ogni caso, è prevista la distribuzione di voucher da utilizzare per i biglietti del prossimo campionato.