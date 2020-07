Il nome più caldo in casa Napoli è sicuramente quello di Victor Osimhen. L'attaccante del Lille è stato proprio a Napoli la settimana scorsa ed è attesa una sua decisione riguardo il suo possibile trasferimento in maglia azzurra.



Intanto erano spuntati alcuni rumors che vedrebbero il forte interesse di alcuni club della Premier League per Osimhen. Arriva la smentita, però, da parte di Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli.



De Luca, dunque, ha dichiarato di aver sentito il cognato di Osimhen, Osita Okolo, che è contrariato per queste voci di mercato inglesi. Queste le parole di Okolo riportate dal giornalista:



"Victor non aspetta nessuna chiamata dai club inglesi, non c'è stato alcun contatto. Sono tutte bugie. Deve solo prendere una decisione riguardo la sua vita privata e a breve ci sarà un colloquio tra lui ed il suo entourage per la scelta".