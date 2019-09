Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



"Siamo convinti che i tifosi resteranno estasiati dal nuovo San Paolo. C'è una sensazione impressionante, è una bella emozione vederlo così. Dobbiamo essere orgogliosi di avere uno stadio nuovo, quella è casa nostra.



Convenzione con la SSC Napoli? Abbiamo avuto contatti recenti, a breve si formalizzerà la richiesta e si arriverà alla firma della convenzione.



Terzo anello? Stiamo lavorando per coprirlo, tra circa un mese finisce la gestione ARU. Ci sono ancora dei piccoli lavori in corso. Possiamo trovare delle forme di autofinanziamento che ci permettono di schermare il terzo anello. Potrebbero esserci dei led a copertura dei piloni: le idee sono tante.



Parcheggio sotterraneo? La convezione con la SSC Napoli è aperta. Il parcheggio ha problemi strutturali e non è della capienza giusta. Con un minimo di lavori può essere destinato al suo vero utilizzo. In questo momento, purtroppo, non è possibile.



Pista d'atletica? Ne abbiamo parlato più volte. Non arrivano proposte in tal senso per costruirla altrove. Ad oggi è molto bella, non a caso abbiamo deciso di farla di colore azzurro. Quella pista è costata non poco, teniamocela e preserviamola.



Sediolini numerati? Starà solo a noi rispettare con cura il sediolino ed il posto assegnatoci sul biglietto.



La scritta 'Napoli'? A breve ci sarà sui sediolini, abbiamo fatto la conta dei sediolini. Abbiamo ipotizzato una scritta di colore bianco. Non è nel costo dell'appalto. Appena finisce la fase finale dei lavori delle Universiadi provvederemo. Aspettiamo qualche settimana, abbiamo un rendering".