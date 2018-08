Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli, uno scontro che non accenna a placarsi. Recentemente il presidente degli azzurri aveva rilanciato la polemica sullo stadio ("Lo stadio San Nicola vale cento volte il San Paolo. Dovete ringraziare il sindaco Decaro che ha avuto la forza di far fare la manutenzione. Quando sono entrato, ho pensato: 'Avessimo noi un primo cittadino così a Napoli'..."), oggi è arrivata la dura replica dell'autorità locale tramite Ciro Borriello. L'assessore allo Sport ha attaccato così De Laurentiis con un post su Facebook:



"Non ci siamo mai permessi di criticare la gestione sportiva della principale squadra di calcio della città, anche se da tifosi potremmo dire che con questa politica societaria dovremmo accontentarci a vita al massimo di secondi posti o qualche Coppa Italia, e mai ci siamo permessi anche nei momenti di difficoltà di interrompere un faticoso rapporto tra un’azienda che fa spettacolo producendo utili milionari e l’amministrazione pubblica della città.



Trovo veramente stucchevole la polemica che in queste ore sta alimentando il presidente del calcio Napoli, se vuole investire a Bari lo faccia anche ma non offenda mai la dignità dei tifosi della città. E ribadiamo in merito alla questione biglietti, che abbiamo ritenuto, in assenza di accordi formali, rinunciare ai posti riservati esclusivamente alle autorità cittadine.



"........esistono Presidenti e........cattivi presidenti........".