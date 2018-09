A partire dalle ore 12.00 di Mercoledì 26 Settembre 2018 saranno posti in vendita i mini abbonamenti validi per le 3 gare del Group Stage di Champions League 2018.19.



Questi i 3 eventi in programma:



SSC Napoli vs Liverpool FC 03.10.2018 ore 21.00

SSC Napoli vs Paris Saint-Germain 06.11.2018 ore 21.00

SSC Napoli vs FK Crvena Zvezda (Stella Rossa di Belgrado) 28.11.2018 ore 21.00



In base alle disposizioni del Ministero dell’Interno, l’emissione dei mini abbonamenti sarà consentita a tutti i possessori di fidelity card, di tessera del tifoso o di altro strumento equivalente che rispetti i requisiti base di sicurezza previsti dalla normativa di settore :



SSC Napoli Fan Stadium Card (fidelity card)

SSC Napoli Fan Away (fidelity card)

Club Azzurro Card (tessera del tifoso)

Biglietto cartaceo valido per tutte e tre le gare del Group Stage UCL



La SSC Napoli informa i tifosi che acquisteranno il mini abbonamento con la modalità cartacea, che è necessario conservare scrupolosamente il biglietto, che sarà l’unico titolo valido per accedere all’impianto in occasione dei 3 eventi in programma. Non sarà previsto alcun duplicato in caso di smarrimento, furto o distruzione.



MINI ABBONAMENTO CHAMPIONS, LA MODALITA' D'ACQUISTO



Il mini abbonamento potrà essere acquistato presso i Punti Plus, le Ricevitorie Abilitate ed attraverso il Web. Sono attive circa 1.100 ricevitorie in tutta Italia; la lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile sul sito www.listicket.com.



La SSC Napoli garantirà agli abbonati della stagione 2017/2018, il diritto di precedenza sull’acquisto dei mini abbonamenti fino alle ore 23.59 di Sabato 29 Settembre 2018,non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che sono stati effettuati e che saranno effettuati nello stadio. Contestualmente, sarà possibile acquistare i mini abbonamenti su tutti i posti liberi da precedenza.



Durante i primi 4 giorni di vendita, dalle h.12:00 di Mercoledì 26 Settembre 2018 alle h.23:59 di Sabato 29 Settembre 2018, i vecchi abbonati, al fine di esercitare il diritto di precedenza, dovranno presentare obbligatoriamente, presso i punti vendita, la seguente documentazione:



Fidelity Card SSCN Fan Stadium Card o Fidelity Card SSCN Fan Away o Tessera del Tifoso “Club Azzurro Card”

oppure il Voucher Elettronico della stagione 2017/2018.

Modulo di Richiesta mini abbonamento Group Stage UCL (Anagrafica) debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito www.sscnapoli.it

Fotocopia del Documento d’Identità, da consegnare.



Si ricorda, inoltre, che per tutti i possessori di Fidelity Card e Tessera del Tifoso, i mini abbonamenti potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo fidelity/tessera e segnaposto, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it .



Tutti i possessori di Voucher Elettronico 2017/2018, esibendo voucher e documento d’identità, potranno usufruire del diritto di precedenza presso tutti i punti vendita abilitati , il cui elenco è consultabile sul nostro sito ufficiale www.sscnapoli.it.



Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i lavori in corso e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili. Per coloro che erano titolari di un abbonamento per la stagione 2017/18 per i posti sopra indicati, la SSC Napoli riserverà la possibilità di esercitare il diritto di precedenza sull’acquisto dei mini abbonamenti in un posto, se libero, alternativo, nello stesso settore, esclusivamente presso i Punti Plus.



Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta, per godere della precedenza, sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it e successivamente potranno trasferire il diritto di precedenza da una tessera all’altra. https://support.listicket.it/SETA_GSD/.



MINI ABBONAMENTI CHAMPIONS NAPOLI, I PREZZI



Tribuna d’Onore € 370,00 + € 3,00 (prevendita) – acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 270,00 + € 3,00 (prevendita)

Tribuna Nisida € 150,00 + € 3,00 (prevendita)

Distinti € 110,00 + € 3,00 (prevendita)

Curve € 60,00 + € 3,00 (prevendita)



Non sono previsti mini abbonamenti a tariffa ridotta.

Non sono previsti costi di prevendita per chi acquista on line.



A partire dalle ore 10.00 di Domenica 30 Settembre 2018 saranno posti in vendita i biglietti per il singolo evento SSC Napoli vs Liverpool FC in programma il 3 Ottobre 2018 alle ore 21.00.



Tribuna d’Onore € 200,00 acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 140,00

Tribuna Nisida € 95,00

Tribuna Family Adulto € 30,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00



Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.