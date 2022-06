Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria, reduce dalla clamorosa vittoria contro l'Inghilterra in Nations League, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il tecnico ha consigliato al Napoli il difensore centrale, Attila Szalai: "Lo consiglierei, ha un'umiltà eccezionale. In un campionato come quello italiano diventerebbe un calciatore importante in pochissimo tempo. Ha forza e velocità, ha senso del corpo e della posizione. Non ci sono molti difensori con le sue caratteristiche in Europa. Il Napoli farebbe un affare a prendere uno come lui".