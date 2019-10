Igor Angelovski, ct della Maceonia del Nord, ha a Il Mattino di Eljif Elmas:



Non solo i due gol anche una performance straordinaria: è nata una stella?



«Stiamo parlando di uno dei calciatori più forti della sua generazione: non c'è dubbio su questo. Ha un enorme potenziale che sta esprimendo già oggi. Non è corretto parlare di una posizione per Elmas. Seguo il Napoli con attenzione, so che Ancelotti lo utilizza in una certa posizione, io lo schiero più avanzato, in altre posizione della trequarti e dell'attacco. Elmas può giocare in tre-quattro posizioni almeno».



Napoli è stata la scelta giusta?



«Napoli è un grande club per Elmas, anche Pandev lo ha persuaso che sarebbe stata la scelta migliore per lui, parlando benissimo della città e della società. Attraverso il Napoli, Eljif sta innalzando il suo livello».



Ancelotti lo sta gestendo nel modo giusto?



«Voglio e posso solo dire grazie a Carlo Ancelotti. Io sono felice che un grande prospetto come Elmas possa essere allenato da un grande tecnico come Ancelotti e dal suo staff».



Un grande prospetto che può entrare nella storia del Napoli?



«Perché no? Ha un carattere forte, se lavora sodo come sta facendo, non vedo perché non possa scrivere una pagina importante della storia di un club come il Napoli».