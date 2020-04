Il Corriere dello Sport riporta queste parole di Rino Gattuso: "Vietato toccarli". Sono parole destinate a Zielinski e Fabian Ruiz: i centrocampisti sono ritenuti incedibili dal tecnico,essenziali nel progetto tecnico. De Laurentiis è dello stesso parere del suo allenatore e vuole blindare i due giocatori. Per il polacco pronto un contratto fino al 2025 con una clausola da 100 milioni mentre per Fabian ci sarà un nuovo incontro per arrivare ad un accordo che soddisfi tutti.