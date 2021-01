L'ultimo periodo non è semplicissimo per il Napoli. Sono state emblematiche le sconfitte contro la Juventus in Supercoppa e contro il Verona domenica in campionato. Si è parlato tanto della panchina di Gattuso in bilico, ma ieri il presidente De Laurentiis ha incontrato sia l'allenatore che la squadra per mostrare la sua fiducia nei loro confronti.



Il Mattino oggi ha riportato un estratto del discorso di ieri da parte di De Laurentiis: "Mi fido di voi, so che come me volete andare in Champions. Dobbiamo stare tutti tranquilli perché arrivare tra i primi quattro è fondamentale per il futuro di questa società. Troppe illazioni e cose inventate, non è vero che non credo nel lavoro del mister. Ho fiducia in tutti voi e credo in te, Rino". Gattuso avrebbe apprezzato il gesto di De Laurentiis, era ciò di cui aveva bisogno. Sa bene però che un risultato negativo questa sera porterebbe ulteriori critiche.