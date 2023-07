Il Napoli trova degli ostacoli per uno dei possibili sostituti di Kim. Si tratta di Ko Itakura, centrale del Borussia Monchengladbach. I partenopei lo seguono da tempo ma il ds del club tedesco Roland Virkus, ai microfoni della Bild, ha allontanato la possibile partenza del difensore giapponese con queste dichiarazioni: "Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento, ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo quando è finito. Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta più di prenderci cura dei talenti e di promuoverli. Non vogliamo cedere più nessuno, anzi siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza".