Il nuovo ds dello Sporting, Augusto Inàcio, ai microfoni di RTP 3 conferma che Rui Patricio è molto vicino a firmare per il Napoli. "Quando sono arrivato era già tutto fatto per il trasferimento di Rui Patricio al Napoli: i negoziati ci sono e stanno andando tutti verso questa direzione. Il Napoli è il club più vicino all'acquisto del portiere. Ho avuto buone sensazioni dai giocatori dopo un primo colloquio telefonico. Non è tutto complicato come la stampa ha dipinto nelle ultime settimane".