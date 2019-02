Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto a Sky Sport: "Ad Ancelotti do un 8 alla squadra do un 7. Per il gioco espresso, meritiamo di vincere qualcosa per presidente e tifosi. Anche nei numeri stiamo facendo bene creando tanto e subendo poco, speriamo di raccogliere qualcosa di importante. Milik è stato molto sfortunato ma ha una media gol straordinaria. Vede la porta e aiuta i compagni. Un po' tutta la squadra non riesce a concretizzare ma dobbiamo solo pensare a lavorare e migliorare. Crediamo molto in Diawara che è stato chiuso da Jorginho l'anno scorso ma crediamo molto in lui e abbiamo deciso di dargli un ruolo importante. Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che abbiamo e non teniamo nessuna avversaria. Se concretizziamo possiamo arrivare lontano".