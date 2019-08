Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Barcellona: "Neymar al Real Madrid spiana la strada a James? Noi siamo vigili, se ci saranno occasioni non ce le faremo scappare. Non parlo di percentuali, stiamo attenti alle opportunità. Siamo contenti della squadra, ci muoviamo a piccoli passi. Abbiamo preso Manolas, Di Lorenzo ed Elmas, è un ottimo mercato".



SUL MISTER X - "Sì, ci sono piste ancora non uscite fuori".



SUL PRE-CAMPIONATO - "E' stato buono, abbiamo lavorato bene in ritiro e comandato il gioco. Andare in Champions è il nostro obiettivo, andare in avanti in questa competizione è il nostro sogno".



SULLA CONDIZIONE - "Stanno arrivando i giocatori dalle Nazionali, siamo stati bravi a fare partite con personalità".



SULLA DIFESA - "Lo dirà il campo se è la più forte del campionato. Siamo molto organizzati come reparto e singoli".



SUL COLPO DA SOGNO - "Napoli deve sempre sognare, siamo attenti ad inserire giocatori utili. A volte i sogni non sono congeniali. Cerchiamo un attaccante in grado di ribaltare l'azione in modo veloce. James è uno di questo, ma anche altri. Everton? Ogni trattativa ha le sue difficoltà".