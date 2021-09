Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio della partita contro lo Spartak Mosca: "Rinnovo Insigne? "Noi in questo momento stiamo parlando con il suo procuratore, c'è un clima molto disteso e siamo fiduciosi, ma anche concentrati sul campo. Pensiamo a fare il bene del Napoli, poi in futuro vedremo".



Sul futuro di Anguissa: "Non serve pensare ora al riscatto, abbiamo il diritto fissato a giugno. È assurdo pensare di mettere soldi a gennaio se possiamo farlo a giugno". Infine, il ds azzurro si è soffermato pure sulla questione Manolas: È un ragazzo straordinario che tiene al gruppo, è un grande professionista che rispetta le scelte dell'allenatore. È sempre a disposizione