. L'esterno classe 1997 del Sassuolo in stagione ha realizzato fin quiin 24 partite e ha attirato l'attenzione di tutte le big.senza dimenticare la Roma. Il nome di Boga è evidenziato sui taccuini dei club e la conferma è arrivata da Cristiano, direttore sportivo del Napoli. Così il dirigente azzurro è tornato a parlare dell'interesse del club per Jeremiea Sky Sport: "Prima offerta per Boga che ho già fatto o che farò in avanti? (ride, ndr). Vediamo, è un giocatore molto bravo,, ma è presto ora, vediamo. I nomi usciti nelle ultime settimane? Parliamo di tutti giocatori bravi".- ​Per Boga il Sassuolo ha voluto anticipare tutti trovando l'accordo con il Chelsea per togliere la recompra che il club londinese aveva sull'esterno. Nello scorso campionato il Sassuolo lo aveva acquistato dal Chelsea per, lasciando ai Blues un diritto di recompra per 8 milioni di euro. Nelle scorse settimane è arrivato, con una spesa maggiore rispetto a quanto pattuito questa estate, lasciando al Chelsea solamente una priorità di acquisto in caso di cessione futura. Il futuro di Boga è tutto nelle mani del Sassuolo e ovviamente del calciatore.. Ma le pretendenti non mancano, col Napoli in prima fila.