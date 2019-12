Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Parma: "Resta un dispiacere per un grande allenatore e una grande persona che ci ha dato tanto. Per il resto non voglio dire altro".



SU GATTUSO - "Si vede che ha fatto esperienza, è già un grande conoscitore del mestiere".



SUL PRESIDENTE - "E' stato fantastico, è stato con noi ed è stato utile a tutta la squadra per dare serenità. C'è voglia di riscatto. Rinnovi? I dialoghi con i nostri calciatori non sono mai finiti, c'è grande serenità e vedremo come andrà a finire".