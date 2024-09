Napoli, il ds Manna: "Mai contattato dal Milan per Osimhen. Rinnovo Kvaratskhelia? Non c'è fretta"

GETTY

IlGiovanniha rilasciato una intervista ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Palermo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: "Per noi è una competizione importante, senza partite europee dobbiamo provare ad arrivare fino in fondo e quella di oggi è una tappa di questo percorso. C'è assoluta fiducia in tutti gli elementi del gruppo, ci aspettiamo conferme rispetto a ciò che vediamo durante la settimana ed è giusto che ora facciano la gara che meritano".

"Noi abbiamo cercato di fare il meglio delle nostre possibilità, abbiamo inserito degli elementi pronti e altri bravi ma che hanno più prospettiva. Siamo abbastanza contenti del lavoro fatto, potevamo fare qualcosa in più, ma per me come prima sessione è stata positiva. Abbiamo cercato di migliorare il gruppo e di dare all'allenatore più scelte"."L'ho detto e lo ribadisco: non c'è fretta, non c'è la corsa al rinnovi. Ha tre anni di contratto. Ne abbiamo parlato, ne parliamo e ne parleremo ma non c'è una deadline".

"A noi non ci ha chiamato assolutamente nessuno".