Rudi Garcia negli ultimi giorni è stato ad un passo dall'esonero. Diversi i nomi circolati nell'ambiente napoletano e tentativo fatto per Antonio Conte, ma con scarsi risultati. C'è anche Marcelo Gallardo, allenatore argentino ex River Plate: lo ha proposto il direttore sportivo azzurro, Mauro Meluso, ma De Laurentiis ha scartato l'ipotesi considerando solo l'ex Juve e Inter per la panchina del Napoli.