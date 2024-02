Napoli, il ds Meluso su Zielinski: 'Esclusioni? Niente di personale, è un professionista, darà ancora tanto'

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Verona parlando anche delle scelte di mercato fatte nella sessione da poco conclusasi e delle scelte fatte per la lista Uefa che hanno portato, fra gli altri, ad escludere dalla corsa Champions Piotr Zielinski, promesso sposo dell'Inter e in scadenza a fine stagione.



ESCLUSIONI - "Abbiamo spiegato le logiche delle decisioni ai giocatori, dicendo loro che sono personali, ma esclusivamente calcistiche. Non c'entrano niente altre motivazioni. Tutti gli esclusi hanno capito le esigenze. poi vedremo se saranno giuste e sbagliate. Lo stesso Dendoncker è appena arrivato, ma ha capito che ci sono scelte e logiche che ci impongono questi paletti".



ZIELINSKI - "Con Piotr c'è stato un confronto franco, è un ragazzo d'oro, un professionista serio che ha dato molto al Napoli e che continuerà a dare tanto, anche se solo in campionato".



MERCATO - "Ngonge siamo contenti di averlo preso, è una freccia in più per Mazzarri. Noi abbiamo sempre avuto piena fiducia in Ostigard, poi è normale che ci si guarda intorno e si va avanti con determinate trattative, poi si decide se chiuderle oppure no".