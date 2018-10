Gabriele Gravina, candidato unico per la presidenza alla FIGC, ha parlato a Radio Crc: "La gara per la presidenza è complessa, il senso di responsabilità aumenta. Allan? Se le norme lo consentono e il calciatore si sente italiano... Siamo nell'epoca dell'interconnessione. Non ci sono più i muri di prima. Non è una questione di passaporto o geni. C'è chi è italiano sentendosi italiano. Vecchie logiche non hanno più senso"