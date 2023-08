Dopo il terribile ko incassato sabato sera contro la Fiorentina, il Genoa vuole approfittare degli ultimi giorni di mercato per correre ai ripari.



Nel mirino della dirigenza rossoblù è finito da diversi giorni Diego Demme, mediano 31enne italo-tedesco di proprietà del Napoli. In azzurro lo spazio per l'ex Lipsia rischia di diventare ancora più stretto rispetto al poco avuto nella passata stagione. Circostanza che induce sia la società che il giocatore a premere per un addio.



Oltre al Grifone Demme piace molto anche all'Hertha Berlino, altro club di proprietà della 777 Partners, la stessa holding che detiene la quota di maggioranza dei rossoblù. Più che dalla concorrenza, tuttavia, il vero ostacolo per il Genoa è rappresentato dall'ingaggio percepito dal calciatore. Al Napoli Demme, che ha ancora un anno di contratto, guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione. Cifra improponibile per il club ligure. La soluzione, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quella di proporre al giocatore un contratto pluriennale con relativo spalmamento dell'ingaggio.