Sistemata la corsia di sinistra con l'arrivo di Aaron Martìn, da ieri ufficialmente nuovo giocatore rossoblù, il Genoa si concentra ora sulla fascia opposta.



Per il ruolo in questione le attenzione del Grifone sono tutte su Alessandro Zanoli, 22enne di proprietà del Napoli che il prato di Marassi lo conosce già molto bene avendo militato nella passata stagione tra le fila dei cugini della Sampdoria.



L'esterno emiliano è l'obiettivo numero uno della dirigenza ligure che ora, dopo qualche settimana di tira e molla, sembra decisa ad affondare il colpo per garantirsene le prestazioni. A giocare un ruolo decisivo nella trattativa con i partenopei e con il giocatore, che si trasferirebbe al Genoa soltanto in prestito, potrebbe essere Alberto Gilardino. Il tecnico dei rossoblù ha infatti lo stesso agente che cura gli interessi di Zanoli, Alessandro Moggi. Facile ipotizzare che nei giorni scorsi il campione del mondo di Germania 2006 abbia fatto almeno una chiamata al ragazzo per convincerlo del ruolo centrale che ricoprirebbe nel suo Grifone.



Il Genoa, tuttavia, deve fare presto. Zanoli piace infatti a mezza Serie A e lo stesso Napoli non appare del tutto convinto di lasciarlo partire. Chissà che a risultare decisive non possano essere proprio le parole del Gila...