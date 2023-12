Inseguito a lungo ma invano in estate, Alessandro Zanoli potrebbe diventare un giocatore del Genoa a gennaio.



Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con la riapertura delle trattative il club rossoblù starebbe pensando di tornare alla carica con il Napoli per ottenere il prestito del giovane esterno destro che in azzurro sta trovando pochissimo spazio.