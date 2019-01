Secondo il Corriere dello Sport, per Hasmik: "L’eco dalla Cina non è andato evaporando e il Napoli vuol capire in fretta se effettivamente ciò ch’è stato riferito nei giorni scorsi può far germogliare nuovi e però immediati sviluppi da formalizzare entro il 28 giugno: il Ghuangzhou R&F (ma chiunque altro sia dietro l’operazione) deve accelerare, per consentire a Giuntoli poi di dirottarsi rapidissimamente su Pablo Fornals (23 a febbraio) del Villarreal, centrocampista moderno per il quale c’è l’eredità del capitano pronta. Il progetto, e però anche la volontà di De Laurentiis, è incentrato su un piano solido, però comunque alterabile: convincere Hamsik a restare, almeno sino a giugno, e comunque sottrarlo a questa sessione del mercato che rischierebbe di aprire una falla".