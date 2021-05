Un tornado al Picco di La Spezia., grazie a una prestazione eccelsa che ha permesso al Napoli di Gattuso di imporsi 4-1 in trasferta. Il nigeriano per la prima volta in carriera ha partecipato a tre gol (due reti e un assist vincente) nello stesso match di un top-5 campionato europeo. Uno stato di grazia che dura ormai da inizio aprile, visto che solo Dusan Vlahovic (nove gol) ha messo a referto più reti di Osimhen negli ultimi 40 giorni considerando i cinque maggiori tornei continentali. Il “giaguaro” del Napoli ha messo a referto la sua terza doppietta in carriera, la prima dall’agosto 2019 quando vestiva la maglia del Lille, mostrando un Indice di Efficienza Tecnica (98%) e Fisica (95%) in linea con i migliori centravanti europei. La sua prova contro lo Spezia è stata ammaliante sotto ogni punto di vista: ha contribuito ad accelerare la manovra (aggressività offensiva 98%), ha aperto gli spazi per i compagni (K-Solution 96%) e si è distinto anche tatticamente (K-Movement 98%). Non ha corso molto (9,4 km di cui 2,3 ad alta intensità) ma quando lo ha fatto ha registrato i record di giornata sia per il numero di accelerazioni esplosive (92) che per il numero di sprint (28), certificando una partita di altissimo livello anaerobico., che sta permettendo alla squadra di Gattuso di raggiungere l’obiettivo Champions League. Osimhen è il primo giocatore del Napoli ad andare a segno per quattro presenze di fila in Serie A da Arkadiusz Milik nel dicembre 2019 (cinque) ed è il secondo più giovane (dietro solo al norvegese Erling Haaland) tra gli attaccanti dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di gol in entrambe le ultime due annate. Insomma, dati che dimostrano la sua crescita di rendimento e aprono spiragli a una domanda legittima: dove sarebbe arrivato il Napoli 2020/21 con Osimhen integro e a disposizione per tutta la stagione?