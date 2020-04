Con il calcio giocato che è fermo causa Coronavirus, si fermano anche alcune trattative per i rinnovi contrattuali. Nello specifico il riferimento è a quella tra il Napoli ed Elseid Hysaj.



L'agente del giocatore non ha mai nascosto una trattativa per il rinnovo con il Napoli, ma con conseguente volontà di cessione. Trattativa che a quanto pare non è andata a buon fine: ora non c'è più la volontà di rinnovare il contratto da parte di Hysaj e la priorità è quella di cercare una nuova destinazione. Lo scrive l'edizione odierna de' Il Corriere dello Sport.