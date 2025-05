Napoli, il Lecce ultimo ostacolo per lo Scudetto: ma il precedente del 2012 non lascia tranquillo Conte

In una settimana il mondo a Napoli si è capovolto. Gli azzurri sono passati dal -3 prima del weekend di Pasqua, al +3 dopo Napoli-Torino del 27 aprile. La squadra di Antonio Conte ha sfruttato al meglio le due sconfitte consecutive dell'Inter e non ha perso tempo: sei punti e vetta in solitaria a quattro giornate dalla fine. La sfida delle 18 con il Lecce potrebbe essere l'ultimo vero ostacolo pe lo scudetto.

CALENDARIO - Il calendario per il Napoli dice: Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Con le partite con Lecce e Parma in trasferta e contro due squadre che stanno lottando per non retrocedere, soprattutto la prima, contro i salentini. La squadra di Marco Giampaolo è al quartultimo posto con 27 punti, uno solo di vantaggio sul Venezia e rappresenta, al momento, l'ostacolo più grande sul cammino del Napoli verso il quarto scudetto della sua storia. Il Parma ha fermato Inter e Lazio e ha battuto la Juventus, ma con 32 punti è quasi al sicuro, così come il Cagliari a quota 33.

I PRECEDENTI - A venire incontro ad Antonio Conte e al suo Napoli anche i precedenti con il Lecce. Nel complesso, in 27 sfide, i partenopei hanno ottenuto 13 vittorie, con 9 pareggi e 5 sconfitte. Considerando soltanto le sfide in Salento, invece, in 13 precedenti sono 5 i successi degli azzurri, con 5 pareggi e 2 sconfitte, l’ultima nel lontano 8 maggio 2011. Per risalire, invece, all’ultimo pareggio bisogna andare a due anni prima, il 10 maggio del 2009. Nelle ultime 4 solo vittorie per il Napoli, compreso l’1-2 del 7 aprile 2023 nella marcia trionfale della squadra allora allenata da Luciano Spalletti.

IL 2012 – Conte, che a Lecce è nato, deve fare, tuttavia, molta attenzione ai giallorossi. Nel 2012, al primo anno alla guida della Juventus, a tre giornate dalla fine i bianconeri si presentarono alla sfida in casa contro i giallorossi con 3 punti di vantaggio sul Milan. Gli stessi che ora ha sull’Inter. Mentre i rossoneri vinsero con l’Atalanta, in quello che si chiamava ancora Juventus Stadium, la Juventus pareggiò 1-1. Colpa di una papera di Gigi Buffon, che si fece soffiare da Bertolacci il pallone con cui il centrocampista siglò la rete che spaventò non poco la Juventus. Alla fine, il tricolore arrivò proprio grazie all’Inter, che vinse il derby nella giornata successiva, mentre Conte festeggiò a Trieste il 2-0 contro il Cagliari e lo scudetto.

UMILTA’ – Proprio per questo, Conte ha insistito in conferenza stampa sull’umiltà che deve avere il suo Napoli a Lecce: “Due settimane fa eravamo 3 punti sotto, questo deve servire a mantenere calma e umiltà che non deve mai essere persa dall'ambiente Napoli. Mancano 4 partite ed io ho avuto esperienze in cui ho perso e vinto Scudetti all'ultima giornata ed alle ultime. C'è una sola squadra che vince, ma i ragazzi hanno lavorato in maniera umile, senza voli pindarici, è importante la sostanza”. Calma e umiltà, i tasti su cui il tecnico ha battuto fin dall’inizio. Il suo Napoli è a pochi passi dal quarto, storico, tricolore e a Lecce potrebbe mettere un altro tassello (quello più importante?) per il titolo.

PRIMA DELL'INTER - Anche perché gli azzurri giocano prima dell’Inter, impegnata in casa con il Verona alle 20:45 e con più di un pensiero al Barcellona. Far iniziare la sfida di San Siro con un +6 potrebbe dare un bel colpo alle ambizioni di rimonta della squadra di Inzaghi, che farà un ampio turnover.