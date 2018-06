Il legale del Napoli, Mattia Grassani, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live. "Sarri? Chiunque deve trattare col Napoli e se non si troverà nessun accordo la società può pagare due allenatori. Può rassegnarle ma questo non interrompe il rapporto di lavoro. Sarebbe un toccasana per il bilancio azzurro, perché rinuncerebbe alla retribuzione pur restando sotto contratto. Il club azzurro ha già fatto partire delle diffide facendo capire che è col Napoli che bisogna parlare. Quella della battaglia legale per il demansionamento è un'ipotesi ventilata, ma parlarne è abbastanza improprio: esiste il mobbing nel calcio, ma solo quando un giocatore viene escluso dalla prima squadra o non può allenarsi. Nel caso degli allenatori si tratta di scelte imprenditoriali legittime".