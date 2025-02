Napoli, il Lione fa ricorso contro il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG: la situazione

. Come riportato in Francia,, avvenuto nella sessione invernale di calciomercato per 70 milioni di euro.Nella giornata di mercoledì,, giocata domenica scorsa. Come riportato da L’Equipe, il presidente del Lione John Textor ha inviato una mail alla commissione delle competizioni della LFP, sottolineando che”, aggiungendo che “l’omologazione del suo contratto e il suo inserimento come nuovo giocatore violano le disposizioni del regolamento amministrativo della LFP”.

. In particolare, il numero 560 stabilisce che: “, e indipendentemente da altre eventuali sanzioni applicabili,, ma il club che presenta la richiesta non beneficia dei punti corrispondenti alla vittoria dell’incontro”.Questo malcontento si aggiunge alle dichiarazioni del presidente John Textor, che al termine della sfida con il PSG, aveva denunciato il, affermando di voler avanzare una possibile azione legale davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

avanzata dal Lione e non rischia, quindi, alcuna sanzione.