Come riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester United è pronto a staccare un assegno da 95 milioni di euro per convincere il Napoli a cedere Kalidou Koulibaly.



Viste le difficoltà incontrate dai Red Devils di arrivare a Matthijs de Ligt, il gigante senegalese, classe 1991, è salito in cima alla lista di Ole Gunnar Solskjaer come possibile nuova guida della difesa del Manchester United.



Naturalmente, il prezzo per un diamante tanto pregiato è salatissimo. Anzitutto andrà vinta la resistenza di Carlo Ancelotti - assai riluttante all’idea di rinunciare al forte difensore - e che, immaginiamo, utilizzerà qualsiasi mezzo per dissuadere il presidente De Laurentis da eventuali traballamenti. E possiamo capire che traballare di fronte ad assegni tanto cospicui sia fisiologico.



Koulibaly, arrivato al Napoli dal Genk nell’estate del 2014 per la cifra di 7,75 milioni di euro e sotto contratto fino al 30 giugno 2023, è da tempo finito dei radar anche della Juventus. La squadra Torino dovrà usare argomenti altamente convincenti per superare la proposta del Manchester.



In ogni caso, una cessione del difensore, darebbe vita ad una plusvalenza monstre.