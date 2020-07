La prossima potrebbe essere una sessione di calciomercato ricca di intrecci. Specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Il Napoli si candida ad essere tra le protagoniste principali, con Giuntoli e De Laurentiis che sono già al lavoro per regalare a Gattuso il nuovo Napoli 2020/21.



In uscita ci sarà molto probabilmente Hirving Lozano. Il messicano non ha reso come ci si aspettava e finirà inevitabilmente sul mercato. Ancora da capire se il Napoli riuscirà a venderlo a titolo definitivo oppure dovrà girarlo in prestito, essendo il suo valore di mercato calato inevitabilmente.



Ma dalla Spagna spunta l'indiscrezione: secondo il noto portale iberico Don Balon, il Milan sarebbe pronto per offrire quasi 40 milioni al Napoli per portare El Chucky in rossonero.