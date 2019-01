Secondo il Corriere dello Sport: "L’idea Ferreira Carrasco, 25enne belga del Dalian Yifang, si è fortemente complicata dopo che l’Inter è uscita allo scoperto. Leonardo ha chiesto informazioni su Deulofeu tramite un intermediario inglese, ma il Watford per ora fa muro, soprattutto per la soluzione in prestito. Lo spagnolo da anni prova a tornare in rossonero ma anche questa volta la strada appare tortuosa. Sondaggio con Mino Raiola recentemente in sede per il 23enne Hirving Lozano, messicano del Psv Eindhoven che piace tantissimo anche al Napoli di Carlo Ancelotti. E potrebbe profilarsi un duello tra due club italiani".