Fra le tante squadre interessate ad acquistare Kalidou Koulibaly, nel caso in cui il Napoli lo mettesse sul mercato, ci sono anche Liverpool e Manchester United, come rivela l'Express. Fra i motivi indicati per i quali il club partenopeo potrebbe pensare di cedere il 29enne difensore senegalese, c'è soprattutto il tema relativo alla riduzione del monte ingaggi. In scadenza di contratto nel 2023, Koulibaly guadagna 6 milioni netti a stagione.