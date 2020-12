. Gennaroè chiaro quando parla di Lorenzo. E infatti, cosa si può dire a chi, sulla sinistra,Niente, dal punto di vista tecnico. In gol su punizione nella notte di, coinvolto in, è sempre più un fattore per questo. Manca solo uno step per raggiungere definitivamente lo status di top player. E la strada la indica Gattuso.“Mi aspetto ancora molto di più da lui. Non è più un ventiduenne e voglio vedere in lui quel salto di qualità caratteriale. Può migliorare questo aspetto.”. Un fuoriclasse spensierato, insomma, uno che possa avere la mente sgombra per poter trascinare i compagni con leadership e carisma, non solo con la tecnica. Un ultimo step, forse il più difficile, per conquistare tutto e tutti. E zittire gli scettici. Per essere ancora di più un simbolo di questo Napoli, lì dove vuole chiudere la carriera.Non c'è fretta, ha spiegato più volte il suo agente Vincenzo, ma nelle prossime settimane qualcosa inizierà a muoversi., che punterà a strappare un adeguamento (1 milioni di euro in più a stagione) ma senza strappare col Napoli. C'è armonia e tranquillità, non come in passato, che la rottura sembrava dietro l'angolo. Perché c'è la volontà di andare avanti insieme, con lo scugnizzo che è diventato capitano. E non si vuole fermare. Step by step.